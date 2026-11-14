Bijeljina: Jubilarni 10. "Semberski sajam mesa"

“Ne propuštamo ni jedan. Nismo tu zbog nekih interesa, ali smo da prezentujemo svoje proizvode, da prezentujemo Hercegovinu, da prezentujemo Trebinje, jer je to nešto čime se mi bavimo i da pokažemo da mi u Hercegovini možemo da imamo nešto što je najkvalitetnije. Mi smo uglavnom zadovoljni zato što imamo stalne kupce, radimo ograničene količine, naš način sušenja je prirodan i tradicionalan“, rekao je Savo Tarana, Trebinje.

„Bavimo se tradicionalno proizvodnjom suhomesnatih proizvoda, ovdje smo već druga godina, jako smo zadovoljni i sa ponudom i sa kupcima i nadam se ako Bog da da ćemo nastaviti tu tradiciju“, rekao je Semir Babić, Visoko.

U izazovom vremenu kroz koji prolazi industrija mesa, sajam je uspio da već desetu godinu okupi proizvođače i kupce na jednom mjestu i da u fokus stavi domaću proizvodnju.

„Uspjeli smo onu u čemu što nam je bila namjera na regionu i širem okruženju predstavimo šta Semberski seljak, šta Semberac jedan može. Pružili smo priliku da svi pokažu ono što mogu, šta je šta mogu da urade i pružili smo priliku svakom ko želi da u Semberiji pokaže svoje proizvode. Ovoliki broj izlagača, ovoliki broj posjetitelja daje nam satisfakciju za zadovoljstvo što smo pokušali i uspjeli da 10 godina dođemo na ovaj nivo da izgradimo jedan ovakav nivo“, rekao je Milenko Zupur, Organizator Sajma mesa.

Značaj organizovanja ovog sajma je višestruka. Podrška Vlade RS i resornog ministarstva u poljoprivrednoj proizvodnji je kontinuirana i biće nastavljena.

„Sigurno da Semberija kao naša najveća žitnica, kao jedan od najvećih poljoprivrednih i privrednih kapaciteta, zaslužuje da ima ovakav sajam. Ono što možemo reći kao Vlada Republike Srpske je da ulaganja koja su se odnosila u poljoprivredu, u prerađivačke kapacitete i sve ono što je bitno da bi mogli imati gotov proizvod, polako daje svoje rezultate. Na nama je dalje da nastavimo sa tom podrškom“, kaže Savo Minić, novoizabrani predsjednik Republike Srpske.

75 izlagača i nekoliko hiljada posjetilaca očekuje se na 10. Sajmu mesa i mesnih prerađevina, na kome su ponuđeni i sirevi i vina.