Opština u Srpskoj organizuje školu skijanja za osnovce: Prijave do 25. novembra

Opština Trnovo poziva roditelje djece koja pohađaju Osnovnu školu "Sveti Sava" u ovoj lokalnoj zajednici, da do 25. novembra prijave svoje mališane za učešće u školi skijanja.

Cilj ove aktivnosti je da se djeci omogući upoznavanje sa zimskim sportovima, sticanje i usavršavanje skijaških vještina, kao i podsticanje zdravog i aktivnog načina života, saopšteno je iz Opštinske uprave.

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Prilikom prijave potrebno je dostaviti ime i prezime djeteta, razred koji pohađa, da li zna da skija, broj obuće, visinu i težinu, te ime i prezime roditelja/staratelja i kontakt telefon.

"Pozivamo sve roditelje učenika osnovne škole da iskoriste ovu priliku i prijave svoju djecu u predviđenom roku, kako bi se blagovremeno izvršile pripreme za realizaciju škole skijanja", navode iz Opštinske uprave, prenosi Srna.