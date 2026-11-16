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Američka Ambasada upozorila svoje građane: Moguće terorističke prijetnje tokom praznika

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АТВ редакција
16.11.2026 18:58

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Rotacija ili spin je kružno kretanje objekta oko centralne ose. Ravna figura može da se rotira bilo u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od kazaljke na satu oko okomite centralne ose koja preseca bilo gde unutar ili izvan figure. Čvrsta figura ima beskonačan broj mogućih centralnih osa i pravaca rotacije.
Foto: Pixabay/geralt

Američka Ambasada u Bugarskoj danas je objavila upozorenje za svoje državljane na moguću terorističku prijetnju tokom predstojećih praznika.

"Pošto se praznici približavaju, američki državljani treba da budu oprezni. Velika okupljanja i javna dešavanja mogu da predstavljaju šansu za terorističke grupacije i kriminalce", navodi se u saopštenju diplomatske misije.

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U saopštenju se ističe da bi usamljeni teroristi mogli da izvrše napade bez prethodnog upozorenja na razne turističke lokacije, pijace, saobraćajne čvorove i bogomolje, prenosi Srna.

Ambasada takođe upozorava na moguće probleme tokom odlaska Amerikanaca u Evropu i ukazuje na nedavne štrajkove i demonstracije širom Starog kontinenta, te niz bombaških prijetnji prema civilnom vazduhoplovstvu.

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Tagovi :

Bugarska

Teroristički napad

Upozorenje

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