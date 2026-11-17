Ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Modriča uspešno je porodila tridesetdvogodišnju ženu u sanitetskom vozilu u mjestu Šešlije, tokom transporta prema JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ u Doboju.

Zahvaljujući brzoj reakciji, predanosti i stručnosti medicinskog tehničara Gorana Popovića i vozača sanitetskog vozila Petka Stankovića, na svijet je došao zdrav dječak šesto dijete u ovoj porodici.

Drama i radost tokom transporta

Nesvakidašnji događaj odigrao se kada je postalo jasno da beba ne može da čeka dolazak u zdravstvenu ustanovu. Za samo 12 do 15 minuta, koliko je porođaj trajao, medicinska ekipa je uspješno i bezbjedno obavila kompletan postupak.

„Donijeti novi život na svijet poseban je osjećaj. Iako sam ranije imao priliku da prisustvujem porođaju u prostorijama hitne pomoći, porođaj u sanitetskom vozilu doživio sam prvi put i pamtiću ga cijelog života”, istakao je tehničar Goran Popović.

Vozač sanitetskog vozila Petko Stanković opisao je trenutke stresa, ali i velikog olakšanja kada se sve završilo na najljepši mogući način.

„U svojoj dugogodišnjoj karijeri prvi put sam prisustvovao porođaju u sanitetskom vozilu. U početku smo bili zabrinuti, ali kada smo vidjeli da se sve odvija kako treba i kada smo čuli bebin plač, osjetili smo veliko olakšanje i radost. Nakon rođenja, bebu smo očistili, oslobodili disajne puteve, utoplili i stavili majci na grudi, a potom smo ih bezbjedno transportovali u bolnicu”, ispričao je Stanković.

Majka i njena novorođena beba uspješno su prevezene u dobojsku bolnicu, čime je donesena još jedna velika radost u porodični dom tridesetdvogodišnje majke.