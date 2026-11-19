Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji u Briselu privremeno zatvorila još dva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom.

To je saopštio državni ministar za evropske poslove i odbranu Irske Tomas Bern, koji predsjedava Međuvladinoj konferenciji.

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Privremeno su zatvorena poglavlja 16 – Porezi i 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da je taj uspjeh zasnovan na zaslugama i da je pokazatelj toga da reforme mogu dovesti zemlje kandidate do članstva.

"Privremeno zatvaranje ovih poglavlja značiće i zatvaranje mjerila. Mi ćemo uraditi sve što Evropska komisija bude smatrala neophodim", kazala je Maida Gorčević.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da je do danas zatvoreno 13 poglavlja od početka godine. Istakla je da je Crna Gora na trećem mjestu po broju poglavlja koja su zatvorena u jednoj godini, iza Litvanije i Letonije, a velika je mogućnost i da će ih i prestići.

"Današnje postignuće je rezultat velikog dugogodišnjeg rada i dokaz šta se može postići kada se politika i lični interesi stave po strani", rekla je Marta Kos.

Naglasila je da je Crna Gora ispunila uslove i za zatvaranje svih preostalih poglavlja do kraja godine.

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"Ali rad još nije gotov i važno je da napravimo dodatno guranje da tokom irskog predsjedavanja Crna Gora završi preostali posao", rekla je Marta Kos, prenosi portal Radio-televizije Crne Gore.

Bern je istakao da je riječ o kompleksnom procesu, te da države članice pomažu Crnoj Gori da ovaj posao dovede do kraja, prenosi Tanjug.

"Ovo može veoma brzo da se odradi i vidimo da postoji velika fleksibilnost", rekao je Bern.