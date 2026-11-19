U nikšićkom naselju Straševina u četvrtak se oko 14:00 časova dogodila pucnjava u kojoj je ranjen Darko Vicković (46), koji je kasnije preminuo od posljedica povreda, saopšteno je iz Uprave policije. Njega je usmrtila za sada nepoznata osoba.

Vicković je, kako navode, bio operativno interesantno lice.

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Direktor Opšte bolnice Nikšić Zoran Mrkić je kazao za portal RTNK da je Vicković u nikšićku bolnicu dovezen bez znakova života i da je preminuo u toku pokušaja reanimacije.

"Pokušana je reanimacija, ali bez uspjeha. Na prijemu je nastupio smrtni ishod“, rekao je Mrkić.

Iz Uprave policije je saopšteno da počinilac za sada nije poznat. Kako su naveli, o događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

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“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, uz podršku službenika Sektora za borbu protiv kriminala i u koordinaciji i po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, preduzimaju uviđajne i druge policijsko-tužilačke mere i radnje u cilju rasvjetljavanja događaja, identifikacije i hvatanja počinioca, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena”, piše u saopštenju UP.

(Telegraf.rs)