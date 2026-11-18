Borut Pahor, bivši predsjednik Slovenije, otkrio je da ga je navigacija tokom putovanja u BiH u jednom trenutku toliko zbunila da je odlučio da zaustavi automobil i provjeri kod policajaca da li se nalazi na pravom putu.

"Na međunarodnu konferenciju u Sarajevu krenuo sam automobilom. U jednom trenutku pomislio sam da je Gugl poludio, pa sam ljubazne policajce pitao da li sam na pravom putu. Ispostavilo se da Gugl ipak nije poludio", napisao je Pahor na Instagramu. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Borut Pahor (@borutpahor)

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