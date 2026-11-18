Autor:ATV redakcija
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Na pružnom nadvožnjaku željezničkog mosta Sava - Jakuševec u mjestu Mičevec kod Velike Gorice u nedjelju je došlo do teške nesreće na radu u kojoj je poginuo radnik.
Nesreća se dogodila oko 8.45 časova dok je 33-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije, zaposlenik trgovačkog društva sa statusom stranca sa regulisanim statusom u Republici Hrvatskoj, izvodio radove na pruzi.
Prilikom prolaska teretne motorne drezine za održavanje pruge, kojom je upravljao 59-godišnji mašinovođa, 33-godišnji radnik je iz zasad neutvrđenog razloga pao na prugu. Od zadobijenih povreda preminuo je na licu mjesta.
Uviđaj na mjestu tragedije vodila je zamjenica Opštinskog državnog tužioca u Novom Zagrebu uz stručnu pomoć policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke.
U uviđaju su takođe učestvovali inspektor zaštite na radu te predstavnik Agencije za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju. Nakon završetka postupka na mjestu nesreće, tijelo preminulog radnika prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, prenosi Dnevnik.hr.
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