Na pružnom nadvožnjaku željezničkog mosta Sava - Jakuševec u mjestu Mičevec kod Velike Gorice u nedjelju je došlo do teške nesreće na radu u kojoj je poginuo radnik.

Nesreća se dogodila oko 8.45 časova dok je 33-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije, zaposlenik trgovačkog društva sa statusom stranca sa regulisanim statusom u Republici Hrvatskoj, izvodio radove na pruzi.

Prilikom prolaska teretne motorne drezine za održavanje pruge, kojom je upravljao 59-godišnji mašinovođa, 33-godišnji radnik je iz zasad neutvrđenog razloga pao na prugu. Od zadobijenih povreda preminuo je na licu mjesta.

Obavljen uviđaj na mjestu nesreće

Uviđaj na mjestu tragedije vodila je zamjenica Opštinskog državnog tužioca u Novom Zagrebu uz stručnu pomoć policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke.

U uviđaju su takođe učestvovali inspektor zaštite na radu te predstavnik Agencije za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju. Nakon završetka postupka na mjestu nesreće, tijelo preminulog radnika prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, prenosi Dnevnik.hr.