Tri osobe su poginule, a dvije su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 6.10 časova dogodila na državnom putu u mjestu Blagaj kod Slunja u Hrvatskoj.

Kako je saopštila Karlovačka policijska uprava, u nesreći su učestvovala četiri vozila, dva teretna i dva putnička.

„U 6.10 časova zaprimljena je prijava o saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva teretna i dva putnička vozila na državnom putu D1 u Blagaju kod Slunja. Prema prvim informacijama, tri osobe su poginule, a još dvije su zatražile ljekarsku pomoć“, navela je policija.

Saobraćaj na toj dionici je obustavljen i odvija se obilaznim pravcem preko Vojnića i Cetingrada.

Iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) potvrdili su da je put D1 u Blagaju zatvoren za sav saobraćaj i da se vozila preusmjeravaju na obilazne pravce, uz regulisanje saobraćaja od strane policije.

Okolnosti nesreće za sada nisu poznate. Više informacija očekuje se nakon policijskog uviđaja, koji je još u toku.