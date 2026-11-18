Autor:ATV redakcija
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Tri osobe su poginule, a dvije su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 6.10 časova dogodila na državnom putu u mjestu Blagaj kod Slunja u Hrvatskoj.
Kako je saopštila Karlovačka policijska uprava, u nesreći su učestvovala četiri vozila, dva teretna i dva putnička.
„U 6.10 časova zaprimljena je prijava o saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva teretna i dva putnička vozila na državnom putu D1 u Blagaju kod Slunja. Prema prvim informacijama, tri osobe su poginule, a još dvije su zatražile ljekarsku pomoć“, navela je policija.
Saobraćaj na toj dionici je obustavljen i odvija se obilaznim pravcem preko Vojnića i Cetingrada.
Iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) potvrdili su da je put D1 u Blagaju zatvoren za sav saobraćaj i da se vozila preusmjeravaju na obilazne pravce, uz regulisanje saobraćaja od strane policije.
Okolnosti nesreće za sada nisu poznate. Više informacija očekuje se nakon policijskog uviđaja, koji je još u toku.
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