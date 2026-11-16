Velika nesreća dogodila se večeras u širem centru Zagreba. Pod još nerazjašnjenim okolnostima, u Ulici Josipa Fona, kod Zapadne željezničke stanice, teško je povrijeđena mlađa muška osoba.

Policija je dojavu o eksploziji i pojavi vatre dobila nešto prije 20 sati, nakon čega su na mjesto nesreće izašle sve dežurne hitne službe.

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Medicinski radnici zatekli su maloljetnika na željezničkim šinama. Navodno je došlo do strujnog udara visokog napona dok se dječak, za kojeg se nezvanično saznaje da ima oko 15 godina, sam penjao na željezničke vagone.

Na terenu su, pored Hitne pomoći i policije, i zagrebački vatrogasci, koji pomažu u zbrinjavanju teško opečenog mladića.

Nezvanično se saznaje da je maloljetnik prilikom ukazivanja pomoći bio svjestan, ali će se tek nakon što mu u bolnici bude pružena sva potrebna pomoć znati koliko su teške njegove povrede i da li je životno ugrožen.

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Policija trenutno obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

(Telegraf.rs)