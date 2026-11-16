Poznati advokat završio iza rešetaka: Napravio haos

U zatvoru na splitskim Bilicama završio je poznati advokat iz Splita nakon što je uhapšen oko 4 sata ujutro u Trogiru kako upravlja automobilom dok ima zabranu vožnje.

Uz to mu je izmjereno 1,9 promila alkohola u krvi.

Kada je pokušao pobjeći sa mjesta zaustavljanja, došlo je do upotrebe sredstava prisile policije. Po hitnom je postupku priveden na sud, a već je prije osuđivan zbog vožnje pod uticajem alkohola.

Odlukom suda smješten je u ustanovu u kojoj su redovni stanari brojni njegovi klijenti. Oni nezadovoljni vijest o novom gostu su u realnom vremenu proširili izvan zidova zatvora.

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Kolege iz struke iza leđa mu od početka karijere daju nadimke u stilu "enfant teribl". Velikim dijelom je na to uticalo što se u njemu, ni s mnogo mašte, nije mogao vidjeti prototip suvoparnog pravnika.

Policajci su ga zaustavili u noći sa nedjelje na ponedjeljak u 4 sata, u Trogiru, u Ulici kneza Trpimira.

"Obavljenim provjerama utvrđeno je da je muškarac upravljao vozilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta, s izvršnošću rješenja od maja 2025. godine, a prije ponovnog sticanja prava na upravljanje motornim vozilima", poručili su iz policije, prenosi "Slobodna Dalmacija".