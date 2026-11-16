Popularna glumica pronađena mrtva u svom stanu

Poznata glumica Tina Simons, koja je tokom karijere duže od šest decenija ostvarila nevjerovatne 263 uloge na velikom i malom ekranu, preminula je ostavivši za sobom bogat umjetnički trag u nekim od najpopularnijih filmskih franšiza svih vremena, poput „Ratova zvijezda”, „Džejmsa Bonda” i „Betmena”.

Široj publici posebno je ostala u sjećanju kao pobunjenička tehničarka iz kultnog ostvarenja „Povratak džedaja”, snimljenog 1983. godine.

Njen izuzetno raznovrstan glumački opus uključivao je i zapažena pojavljivanja u hitovima „Mračni vitez” i „Nemoguća misija”, kao i u četiri različita nastavka serijala o tajnom agentu 007. Pored toga, Simonsova je pripadala rijetkom krugu umjetnika koji su zaigrali u ostvarenjima oba konkurentska strip-giganta, Marvela i DC-ja, ostvarivši role u filmovima „Doktor Strejndž”, „Spajdermen: Daleko od kuće” i „Supermen 3”, pa je vijest o njenom odlasku duboko potresla filmofile širom planete.

Tužan kraj daleko od očiju javnosti

Zvaničan razlog smrti još nije objelodanjen, ali je tužne okolnosti njenog odlaska sa javnošću podijelila njena koleginica i nekadašnja Bondova djevojka Madlen Smit. Njih dvije su njegovale blisko prijateljstvo gotovo punih šest decenija, a Smitova je otkrila da je glumica pronađena beživotna, potpuno sama u svojoj kući.

Opraštajući se od dugogodišnje prijateljice putem društvenih mreža, Madlen Smit je u emotivnoj objavi napisala: „Slomljena sam. Tina Simons. Pronađena mrtva u svom stanu. Užasno. Bila je moja prijateljica gotovo sigurno od 1968. godine. Kako je okrutno umrijeti sam i uopšte umrijeti! Nadam se da ću uskoro čuti za komemoraciju za ovu dragu dušu”, prenosi Kurir.