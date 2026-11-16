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Skupštini Crne Gore podnijeta peticija da se srpski jezik izjednači sa crnogorskim

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АТВ редакција
16.11.2026 20:39

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Od danas su na snagu stupila nova pravila za ulazak u Crnu Goru, kojima se mijenja vizna politika za državljane pet zemalja. Ova odluka dio je usklađivanja crnogorske vizne politike sa pravilima Evropske unije, u okviru pregovora o članstvu.
Foto: Pexels/ aboodi vesakaran

Inicijativom koja se odnosi na ravnopravnost srpskog jezika u Crnoj Gori i u procesu pristupanja Evropskoj uniji predlaže se da Skupština preduzme aktivnosti iz svoje nadležnosti, kako bi se status tog jezika uredio u skladu sa njegovom zastupljenošću među građanima, prenosi RTCG.

Peticija, čiji je inicijator Dušan Krcunović, predata je parlamentu, a potpisivanje je otvoreno do 15. januara.

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U obrazloženju inicijative navodi se da je srpski jezik maternji za 43,18 odsto stanovnika Crne Gore i da je najzastupljeniji jezik u državi, dok je Ustavom Crne Gore definisan kao jezik u službenoj upotrebi.

U inicijativi se ukazuje i na značaj Ugovora o pristupanju Evropskoj uniji, kojim će, između ostalog, biti uređeno na kojim jezicima će građani Crne Gore biti zastupljeni u radu institucija EU. Kao pravni osnov za uključivanje Skupštine u ovaj proces navodi se član 15 Ustava Crne Gore, koji se odnosi na način pristupanja Evropskoj uniji, prenosi Srna.

Predlagači ocjenjuju da bi peticija doprinijela afirmaciji jednakosti, jezičkog i demokratskog pluralizma, kao i procesu evropskih integracija, a kao primjere država članica EU koje imaju više službenih jezika navode Belgiju, Finsku, Irsku i Maltu.

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U obrazloženju se ističe da bi odnos Crne Gore prema jezičkim pravima građana bio pokazatelj demokratske zrelosti države i njenog odnosa prema evropskim vrijednostima, a najavljeno je da će sa sadržajem peticije biti upoznat predsjednik Crne Gore.

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Tagovi :

Crna Gora

srpski jezik

Evropska unija

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