Luksemburg, jedna od najbogatijih zemalja Evrope, traži radnike u 20 deficitarnih zanimanja i olakšava zapošljavanje stranaca. Prosječna bruto plata iznosi čak 7.133 evra mjesečno.

Jedna od najbogatijih evropskih država suočava se sa velikim nedostatkom radne snage. Luksemburg, zemlja sa najvišim prosječnim zaradama u Evropskoj uniji, sve teže pronalazi kvalifikovane radnike, zbog čega su tamošnje vlasti odlučile da olakšaju zapošljavanje stranaca u 20 deficitarnih zanimanja.

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Prema najnovijim podacima Evrostata, objavljenim 6. novembra, prosječna godišnja bruto zarada u Luksemburgu u 2025. godini iznosila je čak 85.600 evra, odnosno približno 7.133 evra mjesečno.

Luksemburg je tako zadržao prvo mjesto u Evropskoj uniji, ispred Danske, gdje prosječna godišnja zarada iznosi 73.500 evra, i Irske sa 64.400 evra. Prosjek na nivou cijele Evropske unije znatno je niži i iznosi 41.500 evra godišnje, prenosi Jutarnji list.

Koje radnike traže?

Luksemburška agencija za zapošljavanje (ADEM) objavila je spisak 20 zanimanja u kojima postoji posebno izražen nedostatak radnika. Poslodavcima je za ova zanimanja olakšano zapošljavanje stručnjaka iz zemalja koje nisu članice Evropske unije.

Najveća potražnja postoji u finansijskom i bankarskom sektoru. Traže se finansijski analitičari, stručnjaci za procjenu kreditnog rizika, bankarski savetnici, revizori, pravnici i stručnjaci za finansijska tržišta.

Veliki nedostatak radnika prisutan je i u IT sektoru. Luksemburškim kompanijama potrebni su programeri, stručnjaci za razvoj softvera, administratori informacionih sistema, kao i radnici zaduženi za tehničku podršku i održavanje IT infrastrukture.

Radnici se traže i u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, posebno medicinske sestre i tehničari, negovatelji, socijalni radnici i vaspitači.

Mogućnosti za zapošljavanje postoje i u građevinarstvu i industriji. Među traženim zanimanjima su krovopokrivači, industrijski mehaničari, autolimari i stručnjaci za ugradnju i održavanje industrijske opreme, kao i inženjeri koji se bave kontrolom kvaliteta, istraživanjem i razvojem.

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Spisak deficitarnih zanimanja ažurira se svake godine. Tokom 2026. na njega su dodata pojedina građevinska i industrijska zanimanja, dok su neki računovodstveni poslovi uklonjeni sa spiska.

Olakšano zapošljavanje stranaca

Kako bi privukao radnike iz inostranstva, Luksemburg je pojednostavio postupak zapošljavanja državljana zemalja koje nisu članice Evropske unije. Za zanimanja sa spiska deficitarnih poslova poslodavci mogu da dobiju potrebnu potvrdu u roku od samo pet radnih dana.

Time se skraćuje postupak zapošljavanja stranih radnika, ali to ne znači da oni automatski dobijaju radnu i boravišnu dozvolu. I dalje moraju da ispune propisane uslove.

Visoke plate, ali i visoki troškovi života

Iako zarade u Luksemburgu mogu biti znatno više nego, veliki dio prihoda odlazi na stanovanje i ostale životne troškove.

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Prema istraživanju koje je luksemburško Ministarstvo stanovanja objavilo u junu ove godine, za više od polovine analiziranih stanova mjesečna kirija iznosi između 1.000 i 1.750 evra, dok se za dio stanova plaća i više od 2.000 evra.

Pritom se navedeni iznosi odnose na postojeće ugovore o zakupu, pa cijene za osobe koje tek traže stan mogu biti drugačije.