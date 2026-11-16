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Nije samo ''Oj Kosovo, Kosovo'': U Briselu se sviralo i užičko kolo i ''Ajde, Jano''

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АТВ редакција
16.11.2026 20:43

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Užičko kolo u Briselu
Foto: Screenshot / X

Bojana Selaković, koordinator Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, objavila je na mreži Iks da se tokom Foruma o proširenju EU u Briselu, pored interpretacije pesme "Oj Kosovo, Kosovo", igralo i užičko kolo, ali i da je orkestar iz Slovenije izveo staru srpsku pjesmu "Ajde, Jano".

"Kolo je stiglo i do Brisela, a Slovenci su svirali i 'Ajde, Jano'. Predstavnici Studentske liste su pozdravljeni ovacijama i konačno je ponos biti iz Srbije u Briselu, a dušmani nek puknu", napisala je Selaković.

Podsjetimo, izvođenje pjesme "Oj Kosovo, Kosovo" na forumu Evropske unije o proširenju izazvalo je polemiku na društvenoj mreži Iks, nakon što je osnivač Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić javno upitala da li je neko od prisutnih aktivista nevladinih organizacija iz Srbije reagovao i tražio da se izvođenje prekine.

Na njenu objavu odgovorila je koordinator Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Bojana Selaković, koja je navela da je bila prisutna, ali da nije imala nikakvu reakciju, jer, kako je navela, to nema veze sa njom ili bilo kim iz Srbije.

(Blic)

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Tagovi :

Evropska unija

Užičko kolo

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