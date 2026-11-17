Ne stišava se bura u Hrvatskoj nakon što je snimak posljednjih minuta života Kristijana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru dospio u javnost.

Glavni državni tužilac Ivan Turudić potvrdio je da su u toku predistražne radnje kojima se nastoji utvrditi kako je snimak brutalnog postupanja prema Perišu završio na mrežama.

Kako Index saznaje, snimak koji je procurio u javnost nastao je u zagrebačkoj policijskoj stanici.

Navode da su ga snimila dva policijska službenika, i to mobilnim telefonom kojim su snimali ekran računara na kojem se reprodukovao snimak bolničkog video-nadzora. Originalni snimak policiji je prethodno predao advokat bolnice.

Glasovi koji se čuju na snimku, tvrde izvori Indexa, pripadaju upravo policajcima koji su ga presnimavali. Naime, izvorni snimak bolničkog video-nadzora nema ton jer sistem nadzornih kamera bilježi samo sliku.

Policajci su snimak slali nadređenima?

Prema informacijama Indeksa, policajci su ekran računara snimili mobilnim telefonom jer nisu imali drugi način da snimak dovoljno brzo dostave nadređenima. Snimak su zatim proslijedili putem komunikacione aplikacije, a sagovornici Indexa tvrde da je riječ o WhatsAppu.

Takav način postupanja otvara pitanja o rukovanju snimcima koji predstavljaju dokaz u krivičnom postupku, njihovoj zaštiti i mogućnosti da neovlašćeno dospiju u javnost.

Podsjetimo, porodica Kristijana Josipa Periša još je 23. oktobra, dva dana nakon njegove smrti, zatražila od bolnice da sačuva snimke iz sobe u kojoj je preminuo, kao i iz ostalih prostorija u kojima je boravio.

Periš je 21. oktobra u bolnicu dovezen vozilom hitne medicinske pomoći, uz pratnju policije, nakon intervencije u porodičnom domu zbog njegovog pogoršanog psihičkog stanja i prijavljenog nasilnog ponašanja.

Advokat porodice istog je dana, 23. oktobra, podnio krivičnu prijavu državnom tužilaštvu i policiji zbog sumnje na nesavjesno liječenje. U prijavi je izričito zatražio hitno izuzimanje snimaka bolničkog video-nadzora.

Međutim, prema dosad dostupnim informacijama, do njihovog hitnog izuzimanja nije došlo. Snimci su policiji predati tek 6. novembra, odnosno dvije sedmice nakon podnošenja krivične prijave.

Šta se tačno čuje na snimku?

Ono što se na snimku čuje takođe je “tajanstveno”. Posebno su zanimljivi dijelovi razgovora u kojima policajci spominju raniju prijavu Periševe sestre, postupanje nadređenih i odgovornost uprave bolnice. Spominje se i postojanje spisa, nakon čega se čuje: „Aha, to je sestra prijavila, je l'?“

Tokom razgovora spominje se i dostavljanje snimka, a policajka govori: „Ma ne, ugasiću ja zvuk kad ću vam slati“. No, izgleda da je ostao sačuvan snimak na kojem se glasovi ipak čuju, te je upravo taj video-zapis procurio u javnost.

Oboje dalje komentarišu i postupanje bolnice: „Ma da, pa direktorka se boji za svoju fotelju“, a kasnije komentarišu kako je trebalo otići u bolnicu po snimak, te dodaju: „Cijelo rukovodstvo zna“. Očigledno aludiraju na informaciju koja je došla do rukovodstva policije, prenosi Index.

Spominju mogućnost ubistva

Policajci tokom gledanja snimka izražavaju zgražavanje zbog nasilja nad Perišem, komentarišu gušenje, udarce i činjenicu da osoblje dugo nije prepoznalo njegovo teško stanje. Policajka spominje mogućnost da je riječ o teškom ubistvu, a ne nesavjesnom liječenju.

Snimak je policiji 6. novembra donio advokat Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, nakon što je policija zatražila njegovu predaju.

Dan ranije, 5. novembra, tadašnja direktorka Majda Grah obavijestila je policiju o sumnji da je Periševa smrt posljedica krivičnog d‌jela. Do tog je zaključka došla nakon što je 4. novembra prvi put pregledala snimak nasilnog postupanja prema pacijentu.

Prema nalazu zdravstvene inspekcije, direktorka je za Periševu smrt saznala još 21. oktobra, a već 23. oktobra imala je potvrdu da su snimci video-nadzora sačuvani. Uprkos tome, pregledala ih je tek gotovo dvije sedmice kasnije.

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Zašto snimak nije pregledan ranije, posebno nakon upozorenja porodice i krivične prijave podnesene dva dana nakon smrti, jedno je od pitanja na koja javnost još nema potpun odgovor.

Osam uhapšenih zbog Periševe smrti

Nakon što je policija 6. novembra preuzela snimak, uhapšena su četvorica medicinskih tehničara zbog sumnje na teško ubistvo posebno ranjive osobe.

Prema rješenju o sprovođenju istrage, sumnja se da su tokom intervencije Periša, koji je bio vezan za bolnički krevet, udarali i snažno pritiskali njegovo tijelo, uključujući pritisak jastukom preko glave i lica. Tužilaštvo smatra da su bili svjesni mogućnosti da svojim postupanjem prouzrokuju njegovu smrt i da su na takav ishod pristali.

Istraga je u međuvremenu obuhvatila i druge zaposlene u bolnici koji su bili prisutni tokom nasilnog postupanja prema Perišu.

Juče je policija uhapsila još četiri osobe: 33-godišnju doktorku specijalizantkinju, dvije medicinske sestre starosti 23 i 27 godina te 27-godišnjeg medicinskog tehničara.

Oni se takođe sumnjiče za teško ubistvo posebno ranjive osobe, ali počinjeno nečinjenjem. Prema sumnjama policije, nisu spriječili nasilje i smrt pacijenta iako su, kao zdravstveni radnici, bili dužni da postupe.