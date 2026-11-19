Jedanaestogodišnji dječak napravio je pravi podvig, a pošto je upecao ražu tešku impresivnih 97 kilograma, prenosi Dejli Mejl.

Iv Grant je uživao sa ocem Stivom i vodičem Majklom Hanom, kod grada Obana, na sjeverozapadu Škotske, kada je nešto snažno uhvatilo udicu.

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Raža je zatim povukla oko 137 metara najlona, pa je uslijedila borba koja je trajala duže od sat vremena.

Na kraju, dječak je uspio da izvuče ogromnu ribu na obalu. Bila je dugačka oko 193 centimetra, a široka oko 168 centimetara.

Nakon što su je otkačili sa udice i fotografisali, vratili su ražu u more.

Zvanični britanski rekord za najveću ražu, ulovljenu sa obale, iznosi 76,8 kilograma, i nepromijenjen je već 32 godine.

Vjeruje se da je ulov 11-godišnjaka jedan od najvećih koje je ikada ostvarilo diete, iako u Velikoj Britaniji ne postoji jedinstvena nacionalna evidencija juniorskih rekorda za ovu kategoriju.

"Mališan nije odustajao"

Otac Stiv Grant, koji je iz grada Elgina u Škotskoj, ispričao je kako je izgledao trenutak kada je riba zagrizla mamac.

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“Iv je zabacio štap koji je dobio i čekali smo oko 40 minuta. A onda je čekrk počeo da se odmotava nevjerovatnom brzinom“, rekao je.

Dodaje da je dečak nakon ulova bio presrećan, iako su ga ruke boljele od više od sat vremena borbe.

Vodič Majkl Hana pohvalio je njegovu upornost i izdržljivost.

“Mališan nije odustajao. To je veliko dostignuće za nekoga tako mladog. Ne znam da li će neko još dugo uspjeti da nadmaši ovakav ulov“, rekao je Hana.

(Telegraf.rs)