Predsjednik Saveza Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković izjavio je Srni da uvoz velike količine mesa u BiH onemogućava plasman domaćih tovnih svinja.

"Klanični sektor je gotovo potpuno uništen. Više se gotovo niko ne bavi klanjem žive stoke, nego isključivo uvoze i tranžiraju meso iz uvoza", rekao je Marinković.

On je naveo da nikada nije bio duži period sa ovako niskom cijenom mesa, koja je potpuno ispod praga rentabilnosti i proizvodnih cijena.

"Nažalost, taj prekomjerni uvoz počeo je da guši ovu proizvodnju. Ljudi sve više odustaju jer nemaju računa", ukazao je Marinković.

Prema njegovim riječima, cijena prasića za klanje je četiri do 4,5 KM, zavisno gdje, koliko je teško i koliko komada se kupuje.

"Tovne svinje trenutno imaju cijenu od 4,5 KM po kilogramu, što je prihvatljivo, ali imajući u vidu da riječ o svinjama koje su teške od 160 do 200 kilograma, one su, kako mi farmeri kažemo, do sada pojele same sebe", rekao je Marinković, ističući da domaći proizvođači od toga nemaju zaradu.