Igračka iz trgovinskog lanca „Pepko” povlači se sa tržišta Srbije zbog utvrđenog povećanog sadržaja štetnih supstanci koje mogu izazvati iritacije kože, grla, pluća i očiju, dok tokom dugotrajne izloženosti mogu djelovati i kancerogeno, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u okviru sistema NEPRO.

Laboratorijska ispitivanja jednog proizvoda namijenjenog djeci starijoj od tri godine pokazala su odstupanja koja mogu ozbiljno da utiču na zdravlje. Zbog toga su nadležni organi hitno naložili povlačenje proizvoda sa tržišta i odredili zabranu uvoza kao prinudnu mjeru.

Sporan set za slajm: Provjerite serijski broj

Povlačenje se odnosi na igračku pod nazivom „PEPCO - masa iz seta za pravljenje priveska od SLIME-a Play Creative Keychain Slime Studio”, serijskog broja 27032026 i modela 635131.

Laboratorijskom analizom u ovoj masi utvrđen je povećan sadržaj formaldehida, bora, 5-hloro-2-metilizotiazolin-3(2H)-ona i 2-metilizotiazolin-3(2H)-ona.

Hemikalije opasne po dječije zdravlje

Kako se navodi u obavještenju, prisutne hemijske supstance mogu izazvati suzenje i peckanje očiju, iritaciju nosa, grla i kože, te kašalj i otežano disanje.

Posebnu zabrinutost izaziva prisustvo formaldehida, supstance koju Međunarodna agencija za istraživanje raka klasifikuje kao kancerogen za ljude. Prema podacima Nacionalnog instituta za rak SAD, dugotrajna ili ponovljena izloženost formaldehidu povezuje se sa pojedinim vrstama malignih oboljenja, uključujući leukemiju i rak nazofarinksa.

Nadležni ističu da rizik zavisi od koncentracije, trajanja i načina izloženosti, zbog čega se posebna pažnja posvećuje proizvodima za djecu koji dolaze u direktan kontakt sa kožom, prenosi RT Balkan.