Cijene nafte na svjetskom tržištu danas su u blagom porastu, pošto mogući višak tog energenta zbog oporavka izvoza sa Bliskog istoka umanjuje zabrinutosti oko neprestanih napada na tankere i očekivanog pada zaliha sirove nafte u Americi.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora veća za 32 centa ili 0,4 odsto i sada je 92,76 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte porasla za 39 centi ili 0,5 odsto i iznosi 86,11 dolara po barelu.

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Tokom ovog mjeseca cijena nafte "brent" pala je za 21 odsto, a svjetle sirove nafte za 18 odsto, prenosi Srna.

Međunarodna agencija za energiju saopštila je krajem prošle sedmice da će se globalno naftno tržište vratiti u višak tokom četvrtog kvartala usljed bržeg oporavka izvoza sa Bliskog istoka.