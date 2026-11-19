Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na Odluku o utvrđivanju kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj za 2027. godinu.

Odlukom Upravnog odbora JU „Zavod za zapošljavanje Republike Srpske“, od 29.9.2026. godine, utvrđena je godišnja kvota radnih dozvola za zapošljavanje 5.000 stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj za 2027. godinu.

Godišnja kvota radnih dozvola za 2027. godinu odnosi se na produženje ranije izdatih radnih dozvola, i to 1.500, kao i na novo zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva, i to 3.500 radnih dozvola.