Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Pomoćnik u Kremlju Jurij Ušakov opisao je kao dobru atmosferu sa trilateralnog sastanka predsjednika Rusije, SAD i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trampa i Si Đinpinga, u kineskom gradu Šendženu.
On je novinarima rekao da je teško reći da li će format trilateralnih sastanaka lidera Rusije, SAD i Kine imati budućnost.
Trilateralni sastanak tri lidera na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/ završen je danas nakon oko sat i po vremena.
Ruski predsjednik zahvalio se kineskom kolegi za organizaciju sastanka u Šendženu.
"Hvala vam puno za organizovanje susreta. Sve je veoma dobro", rekao je Putin.
Putin, Si i Tramp nisu se usmeno obratili novinarima nakon trilateralnog sastanka, navodi RIA Novosti.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
22 min2
Svijet
58 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu