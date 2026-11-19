Pomoćnik u Kremlju Jurij Ušakov opisao je kao dobru atmosferu sa trilateralnog sastanka predsjednika Rusije, SAD i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trampa i Si Đinpinga, u kineskom gradu Šendženu.

On je novinarima rekao da je teško reći da li će format trilateralnih sastanaka lidera Rusije, SAD i Kine imati budućnost.

Trilateralni sastanak tri lidera na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/ završen je danas nakon oko sat i po vremena.

Ruski predsjednik zahvalio se kineskom kolegi za organizaciju sastanka u Šendženu.

"Hvala vam puno za organizovanje susreta. Sve je veoma dobro", rekao je Putin.

Putin, Si i Tramp nisu se usmeno obratili novinarima nakon trilateralnog sastanka, navodi RIA Novosti.