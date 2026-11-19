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Dva naftna tankera koja su naišla na pomorske mine u Ormuskom moreuzu zahvatile su eksplozije i požar, saopšteno je iz mornarice Revolucionarne garde Irana.

An oil tanker struck by an Iranian naval mine in the Strait of Hormuz..... https://t.co/3mkNanyc3d — Richard (@ricwe123) November 19, 2026 Informaciju su prenijeli iranski državni mediji, ali Rojters nije mogao da je potvrdi. Iranske vlasti ranije su upozorile da brodovima nije dozvoljeno da plove kroz Ormuski moreuz neodobrenim rutama i bez koordinacije sa Teheranom.

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