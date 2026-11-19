Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 5,7 Rihterove skale pogodio je jugozapadnu japansku prefekturu Kumamoto, a povrijeđene su najmanje dvije osobe, javila je agencija Kjodo.
Zemljotres se desio u 2.22 časa ujutru po lokalnom vremenu na dubini od deset kilometara, objavila je Japanska meteorološka agencija.
Potres se osjetio širom glavnog ostrva Kjušu, kao i u dijelovima ostrva Šikoku i Honšu.
Građanima je upućen poziv da ostanu u pripravnosti zbog mogućnosti da se zemljotres sličnog intenziteta desi u narednih sedam dana, prenosi Srna.
Nije objavljeno upozorenje na cunami, a lokalne opštine Minamati i Kumi izdale su naredbe za evakuaciju.
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