Zemljotres magnitude 5,7 Rihterove skale pogodio je jugozapadnu japansku prefekturu Kumamoto, a povrijeđene su najmanje dvije osobe, javila je agencija Kjodo.

Zemljotres se desio u 2.22 časa ujutru po lokalnom vremenu na dubini od deset kilometara, objavila je Japanska meteorološka agencija.

Potres se osjetio širom glavnog ostrva Kjušu, kao i u dijelovima ostrva Šikoku i Honšu.

Građanima je upućen poziv da ostanu u pripravnosti zbog mogućnosti da se zemljotres sličnog intenziteta desi u narednih sedam dana, prenosi Srna.

Nije objavljeno upozorenje na cunami, a lokalne opštine Minamati i Kumi izdale su naredbe za evakuaciju.