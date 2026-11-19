Vještačka inteligencija postaje jedan od najznačajnijih faktora koji će određivati konkurentnost, produktivnost i privredni rast u narednim godinama, ocijenila je generalni direktor Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ Kristalina Georgijeva, navodeći da je njen uticaj već znatno vidljiv u globalnoj ekonomiji.

Obraćajući se učesnicima skupa Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje /APEK/ u Šendženu, Georgijeva je rekla da je ovo prva godina u kojoj je vještačka inteligencija imala značajan uticaj na globalni privredni rast.

Ona je navela da se očekuje da će globalni privredni rast ove godine iznositi 3,1 odsto, dok ekonomije APEK-a bilježe rast od 3,4 odsto, a svjetska trgovina 4,6 odsto.

Prema njenim riječima, globalni privredni rast pokreću investicioni bum u oblasti vještačke inteligencije i zemlje koje su ostvarile značajan napredak u regionalnoj trgovinskoj integraciji.

Georgijeva je upozorila da rast inflacije, kamatnih stopa i javnog duga predstavljaju značajne izazove za svjetsku ekonomiju.

Ona je istakla da energetski šok i rast potražnje izazvan razvojem vještačke inteligencije podižu globalnu inflaciju na 4,7 odsto ove godine, što u mnogim ekonomijama zahtijeva pooštravanje monetarne politike.

Posebno je upozorila na rast globalnog duga koji bi uskoro mogao dostići 100 odsto bruto domaćeg proizvoda, što bi bio najviši nivo od Drugog svjetskog rata.

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Georgijeva je naglasila da su strukturne reforme neophodne za povećanje produktivnosti i privrednog rasta, posebno u oblastima primjene vještačke inteligencije i razvoja tržišta kapitala.

"Ovo je najbrža transformacija u istoriji čovječanstva i, najjednostavnije rečeno, ko zaspi propustiće priliku", poručila je Georgijeva.

Ona je istakla da zemlje moraju ubrzati razvoj digitalne infrastrukture, pripremiti tržišta rada i radnike za primjenu vještačke inteligencije i uspostaviti zaštitne mehanizme za rizike koji se odnose na finansijsku stabilnost i sajber-bezbjednost.

Georgijeva je naglasila da je saradnja svjetskih lidera kroz forume poput APEK-a od posebnog značaja za suočavanje sa globalnim izazovima.

"Kada udružimo napore, pred nama se otvaraju zajednički prosperitet i mir", poručila je Georgijeva.

APEK je osnovan 1989. godine i okuplja 21 privredu azijsko-pacifičkog regiona. Forum predstavlja platformu za dijalog i saradnju u oblastima trgovine, investicija, ekonomske integracije, tehnološkog razvoja i održivog privrednog rasta.

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Članice APEK-a obuhvataju ekonomije koje zajedno predstavljaju značajan dio svjetske privrede i međunarodne trgovine. Saradnja se zasniva na dobrovoljnim obavezama, otvorenom dijalogu i konsenzusu.

Kina je domaćin APEK-a 2026. godine, a ovogodišnji skup u Šendženu usmjeren je na izgradnju azijsko-pacifičke zajednice, sa naglaskom na otvorenost, inovacije i saradnju.