Sastanak predsjednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, protekao je dobro, izjavio je pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov.

Ušakov je rekao da su Putin i Tramp razgovarali o ukrajinskom sukobu i pitanjima koja se tiču bilateralnih odnosa.

„Razgovarali su o pripremama za trilateralni samit, kao i o određenim pitanjima koja se tiču naših bilateralnih odnosa. I, naravno, dotakli su se tema koje su neposredno povezane sa rješavanjem ukrajinskog sukoba“, precizirao je Ušakov.

Svijet Sastali se Putin i Tramp: "Ko je ono? To je moj prijatelj"

Ovaj bilateralni sastanak bio je pripremni korak uoči trilateralnog sastanka sa kineskim predsjednikom, istakao je diplomata.

Prema njegovim riječima, tokom sastanka Putina i Trampa nije bilo posebno značajnih izjava, jer se svi pripremaju za trilateralni sastanak.

Sastanak je trajao 35 do 40 minuta, rekao je Ušakov i dodao da je Putin nakon razgovora bio odlično raspoložen.