Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин и лидер САД Доналд Трамп састали су се на маргинама самита АПЕК-а у Шенџену.
Састанак двојице лидера завршио се након око сат времена.
Након руковања са шефом руске државе, Трамп је нагласио да се радује састанку.
🇷🇺🇺🇸 President #Putin & President @realDonaldTrump hold a bilateral meeting on the sidelines of the 33rd #APEC Summit.
📍 Shenzhen, November 19, 2026
📸 © https://t.co/TI5F0ZcJbY https://t.co/Q490gBeiOM— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 19, 2026
"Већ дуги низ година имамо одличне односе. Дуго се познајемо и мислим да из овога може произаћи много добрих ствари, или барем да све то може да буде добар почетак. Заправо, мислим да ће из овога произаћи много добрих ствари", истакао је.
Амерички предсједник је нагласио да их касније очекује и други састанак.
"Али сада ћемо одржати овај састанак и биће сјајан", додао је.
Прије самог почетка састанка виђена је занимљива сцена када је Трамп, док је улазио у просторију назвао Путина пријатељем.
JUST IN: 🇺🇸🇷🇺 President Trump meets Russian President Putin in China and calls him his "friend." https://t.co/NMTT0ZFO34— BRICS News (@BRICSinfo) November 19, 2026
Са америчке стране састанку присуствују државни секретар Марко Рубио и министар финансија Скот Бесент, а са руске министар спољних послова Русије Сергеј Лавров, министар финансија Антон Силуанов, помоћник предсједника Русије Јуриј Ушаков и директор Руског фонда за директне инвестиције Кирил Дмитријев.
Касније се очекују трилатерални преговори, на којима ће уз Путина и Трампа, учествовати и кинески предсједник Си Ђинпинг.
Разговори ће бити одржани у државној резиденцији "Ћилињ Шанџуанг", гдје су дан раније Владимир Путин и кинески председник Си Ђинпинг имали свеобухватне преговоре.
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