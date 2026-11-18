Аутор:АТВ редакција
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Посланици Демократске странке у америчком Представничком дому предложили су Хакима Џефриза за кандидата за функцију предсједника Представничког дома.
"Представници демократа предлажу Џефриза за предсједника Представничког дома у 120. сазиву Конгреса", наводи се у саопштењу.
Уколико буде одобрена његова кандидатура, Џефриз ће постати први тамнопути Американац на функцији предсједника Представничког дома када Конгрес почне са радом у јануару наредне године.
Тренутно је на функцији предсједника Представничког дома републиканац Мајк Џонсон.
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