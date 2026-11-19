Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кримски мост, који повезује Русију са окупираним Кримом, поново је нападнут у раним јутарњим часовима у четвртак, саопштио је Сергеј Аксјонов, гувернер полуострва којег је поставила Москва.
Напад је услиједио неколико дана након што се дио моста урушио у украјинском нападу.
„Као посљедица још једног напада на Кримски мост, саобраћај је привремено обустављен“, написао је Аксјонов на Телеграму.
Додао је да су све надлежне хитне службе на терену и да је у току процјена штете.
Мост представља кључну линију снабдијевања руских трупа и има велику симболичку вриједност за руског предсједника Владимира Путина, који је његову изградњу поставио као приоритет након незаконите анексије украјинског полуострва 2014. године.
Напад се догодио уочи Путиновог састанка са америчким предсједником Доналдом Трампом и кинеским лидером Си Ђинпингом на самиту АПЕК-а у Шенжену.
У Берлину би у четвртак требало да се састане Коалиција вољних, уз учешће лидера европских савезника Украјине и америчких изасланика Стива Виткофа и Џареда Кушнера, како би разговарали о рату у Украјини.
🔥 A fireball lights up the highway as Russia's land route to Crimea gets hit
Reports say Ukrainian drones struck the Mius River bridge in Rostov, hours before new hits on the Kerch Bridge.
Both ways into Crimea, hit in a day.
How long can Russia keep it supplied? https://t.co/bw7nEhIW5l— Notif News (@NotifNews1) November 19, 2026
Украјински предсједник Володимир Зеленски раније је нападе на мост описао као седму фазу, како је навео, „операције без преседана као одговор на руске ударе на нашу инфраструктуру“.
Након напада раније ове седмице, портпарол Кремља Дмитриј Песков покушао је да умањи његове посљедице, рекавши да ће мост бити обновљен „још бољи него прије“.
Мост, чија је изградња коштала 3,7 милијарди долара, дуг је готово 19 километара и најдужи је у Европи.
Према наводима руских државних медија, пројектован је за дневни промет од 40.000 аутомобила, као и годишњи промет од 14 милиона путника и 13 милиона тона терета.
(Кликс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму