Krimski most, koji povezuje Rusiju sa okupiranim Krimom, ponovo je napadnut u ranim jutarnjim časovima u četvrtak, saopštio je Sergej Aksjonov, guverner poluostrva kojeg je postavila Moskva.

Napad je uslijedio nekoliko dana nakon što se dio mosta urušio u ukrajinskom napadu.

„Kao posljedica još jednog napada na Krimski most, saobraćaj je privremeno obustavljen“, napisao je Aksjonov na Telegramu.

Dodao je da su sve nadležne hitne službe na terenu i da je u toku procjena štete.

Most predstavlja ključnu liniju snabdijevanja ruskih trupa i ima veliku simboličku vrijednost za ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je njegovu izgradnju postavio kao prioritet nakon nezakonite aneksije ukrajinskog poluostrva 2014. godine.

Napad se dogodio uoči Putinovog sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i kineskim liderom Si Đinpingom na samitu APEK-a u Šenženu.

U Berlinu bi u četvrtak trebalo da se sastane Koalicija voljnih, uz učešće lidera evropskih saveznika Ukrajine i američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini.

🔥 A fireball lights up the highway as Russia's land route to Crimea gets hit Reports say Ukrainian drones struck the Mius River bridge in Rostov, hours before new hits on the Kerch Bridge. Both ways into Crimea, hit in a day. How long can Russia keep it supplied? https://t.co/bw7nEhIW5l — Notif News (@NotifNews1) November 19, 2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je napade na most opisao kao sedmu fazu, kako je naveo, „operacije bez presedana kao odgovor na ruske udare na našu infrastrukturu“.

Nakon napada ranije ove sedmice, portparol Kremlja Dmitrij Peskov pokušao je da umanji njegove posljedice, rekavši da će most biti obnovljen „još bolji nego prije“.

Most, čija je izgradnja koštala 3,7 milijardi dolara, dug je gotovo 19 kilometara i najduži je u Evropi.

Prema navodima ruskih državnih medija, projektovan je za dnevni promet od 40.000 automobila, kao i godišnji promet od 14 miliona putnika i 13 miliona tona tereta.

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