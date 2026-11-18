Njemačka savezna policija je početkom ove sedmice, tokom kontrole u blizini graničnog prelaza kod Herbranca, identifikovala tri osobe za kojima je bila raspisana potjernica. Među njima je bio državljanin Bosne i Hercegovine, nastanjen u Vorarlbergu.

Tri osobe koje su se nalazile na potjernicama otkrivene su u samo dva dana tokom kontrola njemačke savezne policije na granici kod Herbranca. Među njima se našao i 31-godišnjak sa prebivalištem u Vorarlbergu, za kojim je bila raspisana potjernica zbog neizmirene novčane kazne u Njemačkoj, izrečene zbog krađe.

Kazna 3.500 evra

Za 31-godišnjeg muškarca, koji ima bosanskohercegovačko državljanstvo i živi u Vorarlbergu, uobičajena policijska kontrola završila se veoma skupo. Policajci su ga zaustavili nakon ulaska u Njemačku kod Herbranca i utvrdili da je tražen zbog ranijeg krivičnog d‌jela krađe.

Tražena osoba dugovala je još 3.500 evra. Oko 1.000 evra platio je sam, dok je preostali iznos namirio njegov poznanik. Nakon toga je stanovniku Vorarlberga dozvoljeno da nastavi putovanje, pišu Nezavisne novine.