Njemačka policija i dalje traga za 39-godišnjom Tamarom Škorić, porijeklom iz Srbije, kojoj se svaki trag gubi od 10. novembra, kada je napustila svoj stan u gradu Murhardtu u pokrajini Baden- Virtemberg.

Prema saopštenju Policijske uprave Aalen, Škorić je tog utorka prijepodne izašla iz stana i više se nije vratila. Policija strahuje da bi joj mogla biti potrebna pomoć i da bi mogla biti u opasnosti.

Visoka je oko 166 centimetara, vitke je građe, ima kosu do ramena tamnoplave boje i smeđe oči. Kada je izašla iz stana, nosila je dužu tamnoplavu jaknu i ljubičastu trenerku. Govori njemački i srpski jezik.

Policija traži pomoć taksista

Kriminalistička policija posebno je zamolila taksiste i vozače Ubera koji su 10. novembra vozili na području Murrhardta da se jave ako imaju bilo kakvu informaciju o nestaloj ženi.

Više od 50 policajaca pretraživalo je šumu južno od Murrhardta, ali je ostalo nekoliko lokacija koje nije bilo moguće pretražiti zbog nepristupačnosti.

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Tamara Škorić je majka četvoro d‌jece, a prema pisanju srpskih medija, rodom je iz opštine Žabalj.

"Situacija je veoma teška za sve nas. Ipak, ne gubimo nadu i svim srcem se molimo da Tamara uskoro bude pronađena i da bude dobro", rekla je njena rođaka za njemačku televiziju RTL.

Sve informacije o nestaloj mogu se dostaviti Policijskoj upravi Aalen na broj telefona +49 7361 5800 ili bilo kojoj policijskoj stanici.