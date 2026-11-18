Bugarska je otkrila petogodišnju hakersku operaciju kojom je pristupljeno više desetima miliona stranica dokumenata u državnoj bazi podataka, saopšteno je danas iz Ministarstva za inovacije i digitalnu transformaciju.

Prema riječima ministra za inovacije i digitalnu transformaciju Ivana Vasileva, od 2021. godine skinuto je više od 130 gigabajta ili 62 miliona stranica, ali do sada nije otkriven nijedan dokaz da su ugroženi lični podaci bugarskih državljana.

Vasilev je izrazio uvjerenje da je nekoliko hakerskih grupacija odgovorno za operaciju, ali da nema dovoljno dokaza da bi se hakeri povezali sa određenom stranom vladom ili obavještajnom službom.

Ukradeni podaci pokrivaju skoro sve sektore aktivnosti vlasti, uključujući rad ministara, izvještaje i prepisku između ministarstava i državnih institucija.

Incident je otkriven nakon što je Bugarska postavila novi nacionalni nadzorni sistem za kibernetičku bezbjednost koji je u avgustu pronašao sumnjivu aktivnost nakon čega je pokrenuta istraga u kojoj su učestvovale obavještajne agencije, Ministarstvo odbrane, policija, stručnjaci za kibernetiku i međunarodni partneri.

Vasilev je naglasio da su vlasti izolovale ugrožene sisteme i da su prekinuli pristup hakerima, te da je uklonjen zlobni program. On je dodao da je o svemu obavješteno tužilaštvo radi pokretanja istrage, piše Srna.