Velika grupa lidera okružila je ruskog predsjednika Vladimira Putina na gala prijemu u Šendženu i ruski lider je uspio da razmjeni po nekoliko riječi sa svima, rekao je danas saradnik ruskog predsjednika Juri Ušakov.

"Velika grupa lidera okružila je ruskog predsjednika i on je uspio da razmjeni po nekoliko riječi s njima i da ostvari pokoji dogovor. Putinovi kratki međunarodni kontakti na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje mogu biti veoma korisni", naglasio je Ušakov.

Prema njegovim riječima, ruski lider, kineski predsjednik Si Đinping i američki predsjednik Donald Tramp sami će utvrditi koliko će trajati njihov sutrašnji trostrani sastanak.

Putin se danas sreo sa Đinpingom na marginama samita u Šendženu. On je istakao da je već usaglašen sastav ruske delegacije za predstojeći trostrani sastanak, prenosi Srna.