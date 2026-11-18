Tijelo biznismena (38) pronađeno je u stanu u frankfurtskom naselju Zaksenhauzen, a prve informacije iz istrage ukazuju na to da je muškarac brutalno ubijen.

Prema navodima policije i tužilaštva, preminuo je od posljedica povreda nanetih tupim i oštrim predmetom.

Riječ je o Matijasu H., čije je tijelo pronađeno 19. oktobra u stanu u jednom od frankfurtskih naselja.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, vjeruje se da je zločin počinjen dva dana ranije, 17. oktobra, što znači da je tijelo muškarca pronađeno tek nakon što je prošlo oko 48 sati od njegove smrti.

Istražitelji navode da povrede na tijelu ukazuju na nasilnu smrt. Sumnja se da je biznismen preminuo usljed kombinacije povreda nanijetih tupim i oštrim predmetom, prenosi telegraf.

Slučaj je preuzelo odjeljenje za ubistva, koje pokušava da utvrdi sve okolnosti zločina, kao i ko stoji iza smrti 38-godišnjaka.

Za sada nema zvaničnih informacija o mogućim osumnjičenima, motivu ubistva niti o tome šta se dogodilo u stanu prije nego što je muškarac izgubio život.