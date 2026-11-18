Svjetski lideri, od šefova država do direktora velikih kompanija i kreatora politika, okupljaju se ove sedmice u Šenženu na godišnjem samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK).

Šta je APEK?

Riječ je o organizaciji koju čini 21 članica s pacifičkog obruča, među kojima su ekonomske sile poput Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije, Rusije, Kine, Japana i Južne Koreje. Prema podacima Kancelarije američkog trgovinskog predstavnika, APEK čini 61 odsto ukupnog svjetskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) i 47 odsto globalne trgovine, prenosi Si-En-En.

Si Điping i Donald Tramp Tanjug/Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

Domaćin Kina, u fokusu trgovina i bezbjednost

Članice se izmjenjuju u ulozi domaćina godišnjeg samita, na kojem predstavnici razgovaraju o trgovini, industriji, regionalnoj bezbjednosti i aktuelnim tenzijama. Domaćin je ove godine Kina, a skup se održava u Šendženu, tehnološkom i proizvodnom centru na jugu zemlje, neposredno uz granicu sa Hongkongom.

Tramp, Putin i Si - trilateralni sastanak Tanjug/Iori Sagisawa/Pool via AP

Iako program obuhvata više događaja, najviše pažnje privlači sastanak ekonomskih lidera, koji se održava danas i sutra. Očekuje se da će se na marginama samita šefovi država sastati i održati važne bilateralne razgovore.

Prethodni samiti i odnosi velikih sila

Raniji sastanci APEK-a bili su poprište značajnih događaja. Tako su 2018. godine, u jeku rastućih tenzija između SAD i Kine, američki i kineski zvaničnici održali oštre govore. Organizacija tada prvi put u 25 godina postojanja nije uspjela da usaglasi zajedničku izjavu.

Si Điping Tanjug/Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

Prošle godine Tramp je preskočio samit APEK-a, ali se neposredno prije toga sastao sa Sijem. Njih dvojica su tada postigla trgovinski sporazum nakon višemjesečnih sukoba zbog carina.

(Indeks)