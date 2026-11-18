Italija će postati sljedeća zemlja koja će maloljetnicima ograničiti pristup društvenim mrežama, nakon što su to učinili Australija, Brazil i Grčka, a očekuje se da će parlament do kraja godine usvojiti prijedlog italijanske Vlade.

Prema amandmanu na uredbu o bezbjednosti na internetu, djeci mlađoj od 13 godina biće zabranjeno da imaju naloge na društvenim mrežama.

Maloljetnicima uzrasta od 13 do 15 godina biće dozvoljeno da imaju nalog samo ako su povezani sa nalozima jednog od roditelja.

Samostalni nalozi biće dozvoljeni starijima od 16 godina.

Mjere su sadržane u amandmanu o kojem se raspravlja u parlamentu, a očekuje se da će biti usvojen do kraja decembra.

Amandman, u koji je Rojters imao uvid, još nije formalno predstavljen, ali ga podržava desno orijentisana koalicija premijera Đorđe Meloni, prenosi Srna.

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U sadašnjem obliku, koji može da bude izmijenjen tokom parlamentarnih rasprava, predloženi amandman izuzima od zabrane obrazovne aplikacije.

U njemu se navodi da će društvene mreže morati da provjere starost svojih korisnika, prateći smjernice koje će sastaviti italijanski regulator za telekomunikacije u roku od devet mjeseci od stupanja na snagu uredbe Vlade Italije.