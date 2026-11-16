Sud u Milanu odredio je danas jednogodišnju sudsku upravu nad italijanskom filijalom digitalne banke Revolut zbog ozbiljnih propusta u sistemu za sprečavanje pranja novca.

Prema rezultatima istrage, omogućili su sumnjive transakcije u vrijednosti od 76,5 miliona evra.

Istraga je ukazala na veze banke sa osobama koje su osumnjičene ili osuđene za pranje novca i nezakonit prenos imovine, uključujući djela počinjena uz primjenu mafijaških metoda ili uz podršku mafije, kao i za druga teška krivična djela obuhvaćena italijanskim propisima za borbu protiv mafije, prenosi ANSA.

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Prema navodima tužilaštva, ozbiljni nedostaci u sistemu Revoluta za sprečavanje pranja novca omogućili su brojnim osobama osuđenim ili osumnjičenim za teška krivična djela, kao i osobama protiv kojih su izrečene preventivne mjere, pristup finansijskom sistemu i olakšali izvršenje krivičnih djela.

U saopštenju koje je potpisao glavni tužilac u Milanu navodi se da je utvrđen "stabilan model upravljanja" koji je u praksi omogućio prebacivanje, prikrivanje ili nezakonito preusmjeravanje kapitala u ukupnom iznosu od 76,5 miliona evra.

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Prema ocjeni tužilaštva, te transakcije mogle su da budu otkrivene da su dosljedno primjenjivane zakonske mjere i mehanizmi za sprečavanje pranja novca.

Odluku o uvođenju sudske uprave donijelo je posebno odjeljenje Suda u Milanu nadležno za preventivne mjere, na osnovu rezultata istrage Odjeljenja za ekonomsku i finansijsku policiju italijanske Finansijske policije.

Revolut je britanska digitalna banka, osnovana 2015. godine, koja pruža bankarske i finansijske usluge, uključujući platni promet, menjačke poslove, štednju, kredite i trgovinu akcijama i kriptovalutama, a prema poslovnim rezultatima za 2025. godinu ostvarila je prihod od oko šest milijardi dolara.

(B92)