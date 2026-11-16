Forenzičar Majkl Frimen tvrdi da je Džefri Epstin ubijen, a ne da je izvršio samoubistvo, i navodi da dokazi ukazuju na davljenje s leđa.

Frimen kaže da povrede na tijelu, tragovi na vratu i krvarenje na ramenu više odgovaraju napadu nego vješanju.

Zvanična obdukcija iz 2019. zaključila je da je smrt bila samoubistvo vješanjem, bez odbrambenih povreda.

Forenzički stručnjak Majkl Frimen vjeruje da je smrt osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina u zatvoru bila posljedica ubistva, a ne samoubistva.

Govoreći za emisiju BBC njuznajt, profesor Majkl Frimen rekao je da, nakon što je pregledao dokumentaciju njujorškog medicinskog vještaka, vjeruje da je Džefri Epstin zadavljen, najvjerovatnije s leđa.

Medicinska vještakinja koja je obavila obdukciju zaključila je 2019. godine da su Epstinove povrede u skladu sa samoubistvom i da nije bilo dokaza o odbrambenim povredama koje bi se očekivale da je njegova smrt bila posljedica ubistva.

Epstin je pronađen mrtav u zatvoru 10. avgusta 2019. godine u Njujorku, dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Doktorka Barbara Sampson, tadašnja glavna medicinska vještakinja, koja je nakon obdukcije Epstinovu smrt okarakterisala kao samoubistvo, ranije je izjavila:

„Čvrsto stojim iza naše odluke o uzroku i načinu smrti gospodina Epstina. Uzrok smrti je vješanje, a način smrti je samoubistvo.“

BBC je kontaktirao Sampson radi komentara.

Frimen je radio kao stručnjak za utvrđivanje uzroka smrti za državne tužioce u SAD u slučajevima smrti osoba koje su se nalazile u policijskom pritvoru, uključujući i slučaj Džordža Flojda u Minesoti.

On je objavio svoje istraživanje i dokumentaciju njujorškog medicinskog vještaka, koju je dobio od Epstinovog brata Marka Epstina, nakon što je u ponedjeljak uveče predstavio svoje nalaze na Univerzitetskom koledžu u Londonu.

Frimen, koji nije vidio tijelo, zasnovao je svoje zaključke na dokumentaciji i fotografijama iz izvještaja medicinskog vještaka koje mu je dostavio Mark Epstin, koji je oduvijek tvrdio da je njegov brat ubijen.

Frimen je rekao da je njegova analiza nezavisna i da ga Mark Epstin nije platio.

On je za BBC rekao da smatra da postoje znaci koji ukazuju na napad na Epstina, uključujući duboko krvarenje u predjelu lijevog ramena i povrede koje izgledaju kao da su nastale usljed udaraca u lice.

Frimen je rekao da vjeruje da dokazi najviše odgovaraju davljenju pomoću omče, nakon čega je ta ista omča vjerovatno upotrebljena da bi tijelo bilo obješeno o krevet na sprat.

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Rekao je da se iznad traga omče na Epstinovom vratu čine vidljivim tragovi noktiju, što bi „bilo u skladu sa davljenjem, naročito s leđa, kao i sa pokušajem žrtve da ukloni omču sa vrata“.

Rekao je da se „povrede i način na koji je tijelo pronađeno ne poklapaju. Preostaje samo jedno objašnjenje, a to je da je smrt bila posljedica ubistva“.

Medicinski vještak koji je tada obavio obdukciju rekao je Kancelariji generalnog inspektora Ministarstva pravde SAD da su Epstinove povrede više odgovarale i ukazivale na samoubistvo vješanjem nego na ubistvo davljenjem, dodajući da nije bilo dokaza o odbrambenim povredama kakve se uočavaju kod žrtava davljenja.

Frimen je rekao da bi u istrazi smrti vješanjem u pritvoru očekivao da postoji fotografija tijela prije nego što je ono skinuto.

Prema istrazi Ministarstva pravde SAD o Epstinovom boravku u zatvoru, čuvar koji je pronašao Epstina odmah je pozvao drugog kolegu da pomogne, spustio Epstinovo tijelo na pod i započeo pokušaje reanimacije.

Epstinova smrt dogodila se mjesec dana nakon što je nakratko stavljen pod nadzor zbog opasnosti od samoubistva, navodi se u izvještaju Ministarstva pravde SAD.

Na pitanje ko je mogao da ubije Epstina ako je njegovo tumačenje dokaza tačno, Frimen je rekao da „nema predstavu“.

„To nije nešto o čemu imam mišljenje. To nije dio bilo kakve istrage koju sam sproveo“, rekao je.

Epstin je 2008. godine osuđen zbog podvođenja maloljetnice radi prostitucije, zbog čega je registrovan kao seksualni prestupnik.

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Izbjegao je strogu zatvorsku kaznu zahvaljujući sporazumu o priznanju krivice.

Jedanaest godina kasnije, Epstin je optužen da je vodio mrežu maloljetnih djevojaka za seksualnu eksploataciju. Čekao je suđenje 2019. godine kada je pronađen mrtav u Metropoliten korekšnalu u Njujorku.