Ko ima pravo da odlučuje o unutrašnjim pitanjima suverenih država i gdje su granice ovlašćenja međunarodnih aktera?

Ovo pitanje ponovo je otvorio američki državni sekretar Marko Rubio, koji se nedavno obratio na konferenciji Federalističkog društva u Vašingtonu, iznoseći stavove o međunarodnom pravu, suverenitetu država i ulozi neizabranih međunarodnih institucija. Njegove poruke posebno su zanimljive u kontekstu političkih prilika u BiH, jer se u značajnoj mjeri podudaraju sa stavovima rukovodstva Republike Srpske o nametanju odluka, ulozi stranaca i položaju stranih sudija.

"Strane sudije treba da odu! Neizabrani stranci ne mogu da nameću pravila! Suverene države same odlučuju o svojoj budućnosti!", nisu ovo najnovije poruke nekoga od zvaničnika Republike Srpske, nego stavovi Marka Rubija, državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, jednog od najviših zvaničnika američke administracije.

Na konferenciji Federalističkog društva, Rubio je oštro kritikovao međunarodne institucije, neizabrane sudije i globalnu birokratiju, optužujući ih da međunarodno pravo koriste kao sredstvo za nametanje sopstvenih interesa i ograničavanje suvereniteta država.

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"Za ovu globalnu elitu, međunarodno pravo nije neutralno tijelo pravila. Međunarodno pravo je instrument. Instrument za unapređenje njihovih interesa pod izgovorom univerzalnih principa", jasan je Rubio.

Rubio tvrdi da neizabrane međunarodne strukture sebi daju ovlašćenja koja prevazilaze granice njihovog mandata, pa čak i pravo da odlučuju o unutrašnjim pitanjima suverenih država. Posebno je kritikovao Međunarodni krivični sud.

"Predsjednik Tramp donio je odluku bez presedana da uvede sankcije lažnom Međunarodnom krivičnom sudu. Lažnom sudu, koji je neizabrani svjetski tribunal i koji polaže pravo da bude iznad zakona i ustava suverenih država", rekao je on.

I Republika Srpske se godinama bori protiv sudova koji se postavljaju iznad Ustava BiH i Republike Srpske. Godinama Srpska upozorava na nametanje zakona, kao i na učešće stranih sudija u Ustavnom sudu BiH. Slične stavove o stranom intervencionizmu i nametanju odluka iznosio je i predsjednik Milorad Dodik.

"Dozvoljavaju da se neko ko nema nikakav pravni osnov ovdje ponaša kao slon u staklarskoj radnji, kao ovaj /Kristijan/ Šmit. Sve ste činili da ne budemo u tome. Niste našli ni razloga dostojnog da razgovarate o svim tim pitanjima, nego ste sve to nametali", riječi su predsjednika Milorada Dodika iz februara prošle godine.

Pomenuo je Rubio i pridržavanje američkog Ustava kao osnovu političkog djelovanja. Na poštovanje Ustava BiH i slova Dejtona decenijama poziva i Republika Srpska.

"Džaba pričate o zakonu. Ne može nijedan zakon, gospodo pravnici iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, iz Tužilaštva BiH i Suda BiH - nijedan zakon ne može suspendovati Ustav", rekao je Dodik, takođe u februaru prošle godine.

Rubio je istakao da bi potčinjavanje sterilnoj viziji radikalnih sudija ili bezdušnih globalnih birokrata značilo izdaju "onoga što jesmo".

"Izdati same sebe. Pravu Ameriku", rekao je Rubio.

Rubiova kritika neizabranih međunarodnih aktera i odbrana suvereniteta odjekuju u argumentima koje Republika Srpska iznosi godinama. A poruka je jasna - o sudbini jedne zemlje i njenih građana treba da odlučuju njene institucije i izabrani predstavnici.

(RTRS)