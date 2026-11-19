Pratnja ruskog predsjednika Vladimira Putina navodno je u srijedu, 18. novembra, donijela rusku aktovku za komandovanje nuklearnim snagama u Kinu, gdje se on pridružio svjetskim liderima u Šenženu na samitu APEK-a.

APA je, pozivajući se na ruske medije, objavila da je jedan od Putinovih pratilaca novinarima potvrdio da je riječ o opremi koja se koristi za komandovanje ruskim strateškim nuklearnim snagama.

Aktovka, poznata pod nazivom „Čeget“, omogućava predsjedniku pristup bezbjednim vojnim komunikacijama tokom putovanja.

Prenosiva veza sa nuklearnom komandom

Uređaj je razvijen tokom sovjetske ere i dobio je ime po planini Čeget na Kavkazu. On je dio ruskog sistema za komandovanje i kontrolu nuklearnim naoružanjem.

Omogućava visokim državnim i vojnim zvaničnicima da komuniciraju tokom krize i prenose odobrenja u vezi sa upotrebom nuklearnog oružja. Vojne komandne jedinice i dalje su odgovorne za sprovođenje tih naređenja.

U studiji američke Pomorske postdiplomske škole (US Naval Postgraduate School) navodi se da je Čeget prenosiva oprema koja se koristi za „pripremu i izdavanje odobrenja za upotrebu nuklearnog oružja“.

A Russian journalist filmed members of President Vladimir Putin’s delegation carrying Russia’s nuclear briefcase as Putin arrived in Shenzhen, China, on Wednesday for the APEC summit, where he is expected to meet with U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping. Asked directly whether he was carrying the briefcase, a serviceman confirmed he was. Known as the Cheget, the briefcase allows Putin to maintain unbroken command and control over Russia’s nuclear arsenal at all times, regardless of his physical location. — CBS News (@CBSNews) November 18, 2026

Javno dostupni snimci pružaju uvid u stariju verziju uređaja. Ruska vojna televizija Zvezda prikazala je 2019. godine otvorenu aktovku sa numerisanim tasterima, bijelim dugmetom sa natpisom „Launch“ (lansiranje) i crvenim dugmetom „Cancel“ (poništi).

Voditelj je tada objasnio da je pojedinačna fleš-kartica takođe jedan od ključeva sistema. Demonstracija se odnosila na stariji model i ne potvrđuje kako je konfigurisan uređaj koji navodno sada prati Putina.

Javno dostupna istraživanja ukazuju i na postojanje terminala povezanih sa ministrom odbrane i načelnikom Generalštaba, ali njihove precizne uloge i uslovi za izdavanje odobrenja ostaju tajna.

Ranija pojavljivanja Čegeta uz Putina

Nuklearna aktovka privukla je pažnju tokom Putinove posjete Pekingu 18. oktobra 2023. godine.

Rojters je tada izvijestio da su dva ruska mornarička oficira u uniformama, noseći aktovke, pratila Putina između sastanaka nakon razgovora sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom. Kamere su zumirale jednu od aktovki.

„Postoje određene aktovke bez kojih nijedno Putinovo putovanje nije potpuno“, napisali su dopisnici ruske državne novinske agencije RIA ispod snimka.

Uređaj se pojavljivao i tokom smjena na mjestu predsjednika Rusije. Istorijske fotografije prikazuju kako Putin preuzima aktovku od Borisa Jeljcina u decembru 1999. godine, a zatim je ponovo preuzima od Dmitrija Medvedeva u maju 2012. godine.

Čeget omogućava redovan pristup mreži za nuklearno komandovanje tokom predsjednikovih putovanja. APA nije izvijestila o bilo kakvoj promjeni stepena borbene gotovosti ruskih nuklearnih snaga, prenosi „Kijev post“.

(Telegraf)