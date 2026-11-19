Tajne službe Sjeverne Makedonije i Grčke, uz pomoć Mosada, uhapsile su pet osoba osumnjičenih da su, za račun Irana, planirale ubistva. Teheran je akciju nazvao besmislenom.

Potraga za navodnim iranskim špijunima traje od ljeta, kada su mete agenata bili sinovi Donalda Trampa i Benjamina Netanjahua.

Tokom pretresa otkriveni su naoružanje, municija, mobilni telefoni i računari, ali i notesi sa detaljnim planovima nekoliko važnih lokacija u Grčkoj. Iza rešetaka, nedugo prije racije, završilo je ukupno pet osoba, koje su grčke i makedonske obavještajne službe opisale kao organizatore zavjere protiv Izraelaca. U čitavu operaciju, tvrde izraelski mediji, bio je umiješan i Mosad.

Makedonska i grčka policija uhapsile su, u razmaku od svega nekoliko sati, grupu navodnih zavjerenika kojima se na teret stavlja planiranje likvidacije neimenovanog izraelskog državljanina koji živi u Grčkoj. Seriju hapšenja je 12. novembra pokrenula grčka policija, koja je na graničnom prelazu pritvorila državljanina Sjeverne Makedonije i ubrzo zatim ga predala vlastima u Skoplju.

Hapšenja, optužbe i demanti Teherana

Ubrzo zatim, makedonska policija i Agencija za nacionalnu bezbjednost uhapsile su još četiri osobe za koje se sumnja da su, nakon putovanja u Iran i još jednu zalivsku državu, skovale plan za ubistvo izraelskog državljanina.

Izraelski mediji javili su da je Mosad makedonskim i grčkim obavještajcima dostavio detalje o aktivnostima navodnih terorista, te unaprijed obavijestio osobe za koje se sumnja da su mete napada.

Iran, koji se našao u centru ove špijunske afere, odmah je odbacio bilo kakvu vezu sa uhapšenima, navodeći da se radi o „izraelskoj podmetačini“.

„Ove nepotkrijepljene optužbe dio su standardne kampanje izraelskog režima u cilju psihološkog rata i diskreditacije Irana“, navela je Ambasada Islamske Republike u Atini.

Skoplje: Kriminalci, špijuni, dileri...

Glavni osumnjičeni u ovoj špijunskoj aferi je Edris Džahanagiri Mavaneh, koji je u prošlosti, barem kako tvrde obavještajne službe u Skoplju i Atini, održavao veze sa iranskim posrednicima i kriminalcima.

Šef makedonske Agencije za nacionalnu bezbjednost Boris Hristovski objasnio je da su članovi ove grupe održavali kontakte sa lokalnim kriminalcima i organizovali logističke pripreme. Sva petorica uhapšenih su makedonski državljani, dok su četvorica uhapšenih u Skoplju, navodno, i ranije imala veze sa kriminalom.

Izraelski Kanal 12 javio je da su „Iranci regrutovali pripadnike ove ćelije iz redova dilera droge“, dok je jedan od četvorice uhapšenih u Skoplju, navodno, priznao da se sastajao sa neimenovanim Irancem, sa kojim je razgovarao o planovima za terorističke napade na grčkoj teritoriji.

Grčka tajna istraga

Grčki izvori rekli su dnevniku „Katimerini“ da je tajna istraga počela još u martu, nakon čega su obavještajci otkrili da se lider ove grupe u Iranu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima sastao sa Mavanehom.

Vezu između iranskih špijuna i makedonskih kriminalaca uspostavio je diler droge, za kojim su grčke vlasti još 2017. godine raspisale potjernicu zbog uloge u švercu dvije tone kokaina. Amerikanci tu osobu traže od prije dvije godine zbog navodnog planiranja atentata.

Cijela grupa je, kako navodi atinski dnevnik, planirala da ubije direktora tehnološke kompanije čije je sjedište u Grčkoj, zbog veza sa izraelskom vojnom industrijom.

Hapšenja u Grčkoj i Sjevernoj Makedoniji uslijedila su svega dva mjeseca nakon što su Mosad i zapadne obavještajne službe upozorili da je iranska Revolucionarna garda formirala posebne jedinice koje su u posljednjih pet godina pokrenule seriju osvetničkih akcija širom svijeta.

Ova operacija eskalirala je nakon ubistva generala Kasema Sulejmanija 2020. godine. Iranske akcije izvođene su u SAD, zapadnoj Evropi, Aziji, ali i na jadranskoj obali, gdje su Amerikanci sklonili disidentsku grupu Mudžahedin-e Kalk.

Izraelski obavještajci su ovo upozorenje „pustili u etar“ krajem avgusta, nakon što su iranske televizije emitovale prilog pod naslovom „Gdje i kako ubiti Barona Trampa?“, sina američkog predsjednika, čiji život, prema procjenama Revolucionarne garde, vrijedi 10 miliona dolara.

Nekoliko dana ranije, izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je Iran pokušao da ubije jednog od njegovih sinova, koji je odmah evakuisan sa Floride i prebačen u Izrael. Izraelski mediji navode da je meta iranskog plana bio Jair Netanjahu.

(RTS)

