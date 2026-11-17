Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će Amerika u slučaju iranskog napada na Vašington odgovoriti žestinom kakva nikada ranije nije viđena.

On je na pitanje da li postoji neposredna prijetnja Vašingtonu od iranskog napada odgovorio da ukoliko tako nešto postoji, Iranci će platiti cijenu kakvu nijedna zemlja ranije nije platila.

"Nadam se da ne postoji, ali shvatamo to vrlo ozbiljno, jer se čini da su oni ludi", rekao je Tramp.

Pozivajući se na neimenovani izvor, Si-En-En je juče objavio da Iran, sudeći po američkim obavještajnim podacima, planira da aktivira takozvanu prljavu bombu u Vašingtonu, sa ciljem da se ugroze predstavnici Trampove administracije.

Iz iranskog Ministarstva spoljnih poslova ocijenili su upozorenje kao "neosnovane spekulacije", sa ciljem da se pripremi informacioni teren za nove napade na Iran.