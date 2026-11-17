Tanker za prevoz gasa koji plovi pod liberijskom zastavom potonuo je u utorak u Crnom moru, unutar bugarske isključive ekonomske zone. Pokrenuta je akcija potrage i spasavanja 19 članova posade, koji su filipinski državljani. Brod „Gas Haski“ (GAS HUSKY) potonuo je približno 50 nautičkih milja, odnosno oko 100 kilometara od obale, piše Juronjuz.

Akcija spasavanja

Bugarsko ministarstvo odbrane objavilo je da u operaciji učestvuju vojska i vazduhoplovstvo. Helikopter „Kugar“ (Cougar) poslat je na lokaciju gdje je uočen splav za spasavanje s ljudima, a akcija je i dalje u toku.

Tanker je s radara nestao nedugo nakon ponoći, a u 8.02 časa po lokalnom vremenu aktivirala se plutača za signalizaciju opasnosti i poslala signal da je brod potonuo. Plovio je iz egipatske luke Aleksandrije prema rumunskoj luci Midija.

Drugi potonuli brod u dva dana

Ovo je drugi trgovački brod koji je potonuo uz bugarsku obalu u posljednja dva dana. U ponedjeljak je u bugarskoj ekonomskoj zoni, nedaleko od mjesta današnje nesreće, potonuo teretni brod pod somalijskom zastavom. Svih 12 članova posade s tog broda je spaseno.

Istraga i mogući uzroci

Pokrenute su istrage o uzrocima potonuća oba broda. Trenutno nema zvaničnih informacija o tome da li su pogođeni dronovima.

Posljednjih sedmica zabilježeno je nekoliko smrtonosnih napada bespilotnim letjelicama na trgovačke brodove u blizini Bugarske i Rumunije. Analitičari i politički lideri te napade uglavnom dovode u vezu s ruskim ratom protiv Ukrajine.