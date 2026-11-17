Autor:ATV redakcija
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Kandidat za predsjednika Francuske Marin le Pen izjavila je da će odustati od penzione reforme predsjednika Emanuela Makrona, što bi omogućilo ranije penzionisanje više stotina hiljada radnika.
Le Penova, koja u anketama vodi u trci za pobjedu na predsjedničkim izborima, najavila je i osnivanje novog penzionog fonda od 900 milijardi evra.
Ona nastoji da ubijedi investitore da je u stanju da uravnoteži jedno od svojih najpopularnijih obećanja sa obećanjima o uspostavljanju reda u javnim finansijama.
"Za one koji se pitaju da li će francuski socijalni model i dalje postojati kada se penzionišu, čula sam ih. Ova reforma je obećanje za budućnost i čin vjere u francuski model", rekla je Le Penova na konferenciji za novinare.
Ona je dodala da će se stotine hiljada radnika penzionisati dvije do tri godine ranije u odnosu na ono što je predviđeno Makronovom reformom.
Penzije su najveća stavka javne potrošnje u Francuskoj koja bi trebala da dostigne više od 430 milijardi evra sljedeće godine.
Nekoliko uzastopnih vlada pokušalo je da obuzda izdvajanja za penzije bez izazivanja žestokog protivljenja javnosti, prenosi Srna.
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