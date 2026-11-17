Humanoidni roboti kompanije "Sjaomi" testiraju se u njenim fabrikama, mogu da rade osam časova i da se samostalno pune, izjavio je Lej Đun, osnivač i izvršni direktor ove kineske tehnološke firme.

On je rekao da je riječ o modelu robota "1810.HK".

Lej je naglasio da je cilj "Sjaomija" izgradnja inteligentnih fabrika koje mogu samostalno da funkcionišu i otkrivaju probleme bez ljudskih radnika.

Direktor "Sjaomija" govorio je na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Šendženu, prenosi Srna.