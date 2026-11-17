Autor:ATV redakcija
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Humanoidni roboti kompanije "Sjaomi" testiraju se u njenim fabrikama, mogu da rade osam časova i da se samostalno pune, izjavio je Lej Đun, osnivač i izvršni direktor ove kineske tehnološke firme.
On je rekao da je riječ o modelu robota "1810.HK".
Lej je naglasio da je cilj "Sjaomija" izgradnja inteligentnih fabrika koje mogu samostalno da funkcionišu i otkrivaju probleme bez ljudskih radnika.
Direktor "Sjaomija" govorio je na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Šendženu, prenosi Srna.
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