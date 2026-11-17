Trilateralni sastanak predsjednika Rusije, SAD i Kine u Šendženu biće koristan, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

On je napomenuo da do sada nikada nije održan sastanak lidera te tri zemlje u tom formatu.

"Mislim da je takav sastanak koristan u svim okolnostima, jer su to tri nuklearne sile, od kojih su dvije najveće ekonomije u svijetu. To su zemlje sa širokim interesima u različitim regionima svijeta i sa interesantnim inicijativama", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon Samita Istočne Azije održanog u Manili.

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Lavrov je istakao da je već formirana agenda predstojećeg sastanka i da će lideri imati priliku za razmjenu mišljenja.

Prema njegovim riječima, ukoliko lideri tri zemlje budu uživali u sastanku u Šendženu u četvrtak, 19. novembra, neće biti teško ponovo organizovati takav sastanak.

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