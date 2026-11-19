Globalno tržište je izgubilo 2,8 milijardi barela nafte i 60 milijardi metara kubnih gasa od početka sukoba na Bliskom istoku, saopštila je Međunarodna agencija za energetiku /IEA/.

Prekid transportovanja energenata kroz Ormuski moreuz 2026. godine donio je najveći šok za globalno snabdijevanje, a od novembra se situacija nije stabilizovala, navodi IEA u izvještaju "Svjetski energetski pregled 2026".

Dok se drugi mehanizmi zaštite iscrpljuju, sve veći dio tereta pada na potrošače, između ostalog i zbog visokih cijena.

Od početka sukoba, izvoz iz Persijskog zaliva mijenjao se u zavisnosti od promjena bezbjednosne situacije.

Uticaj na tržište pojačan je i rizicima povezanim sa tranzitom preko Crvenog mora i situacijom u Ukrajini, navodi se u izvještaju, prenosi Srna.

IEA je ukazala da su zalihe dizel goriva, koje predstavlja okosnicu globalne ekonomije, pod ekstremnim pritiskom, a cijene su dostigle rekordne nivoe od preko 200 dolara po barelu.