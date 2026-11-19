Jemenski Huti su u novom napadu na Saudijsku Arabiju ciljali jedan od simbola glavnog grada – neboder u kojem se nalazi sjedište suverenog fonda Saudijske Arabije (PIF).

Prema riječima svjedoka koji su govorili za medije, u glavnom gradu Saudijske Arabije čulo se nekoliko eksplozija.

„Fasada je oštećena na nekoliko spratova, a prozori su razbijeni“, rekao je za AFP izvor koji je želio da ostane anoniman.

Još dva izvora potvrdila su štetu na zgradi PIF-a od 80 spratova, koja predstavlja najviši toranj u finansijskom okrugu Rijada.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se bori protiv Huta koje podržava Iran, ranije je saopštila da je prijavljena materijalna šteta dok se suočavala sa raketnom prijetnjom koju su Huti uputili prema Rijadu.

Napad se dogodio manje od dvije sedmice nakon što je u napadu Huta oštećena poslovna kula u Rijadu, u kojoj se nalazi sjedište energetske kompanije „Aramko“, prenosi Kliks.