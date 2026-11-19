Predsjednik Rusije Vladimir Putin, lider SAD Donald Tramp i kineski predsjednik Si Đinping sastali su se na marginama samita APEK-a u Šenženu.

Sastanak Putina, Trampa i Sija

Ovo je prvi trilateralni susret lidera Rusije, SAD i Kine u istoriji.

JUST IN: 🇺🇸🇷🇺🇨🇳 Trilateral meeting between President Trump, Xi Jinping, and Putin officially begins. https://t.co/VTFRoUiaPe — BRICS News (@BRICSinfo) November 19, 2026

Vladimir Putin zahvalio je Si Đinpingu na organizaciji trilateralnog sastanka.

„Ovakav sastanak održava se prvi put: na njemu učestvuju lideri tri države koje su stalne članice Savjeta bezbjednosti UN – Rusije, Narodne Republike Kine i Sjedinjenih Država. Naše države ne povezuje samo to što su pobjednice u Drugom svjetskom ratu. Još je važnija zajednička odgovornost za očuvanje međunarodnog mira i bezbjednosti. Bili smo među osnivačima Organizacije ujedinjenih nacija. Zato je na nama zadatak da sačuvamo i ojačamo sistem međunarodnog prava nastao zajedno sa ovom univerzalnom organizacijom, uključujući Povelju UN i načela koja ona utvrđuje“, poručio je Putin.

Napomenuo je da treba da razgovaraju o globalnim i regionalnim ekonomskim vezama, kao i o prehrambenoj i energetskoj bezbjednosti.

„Naše zemlje imaju podudarne interese kada je riječ o rješavanju regionalnih sukoba, naravno, prije svega u Ukrajini. O tome smo razgovarali još juče sa predsjednikom Narodne Republike Kine. Danas smo tome posvetili dosta pažnje i na bilateralnom sastanku, na inicijativu predsjednika SAD“, naglasio je Putin.

Ukazao je na to da Rusija, SAD i Kina imaju zajedničke interese u borbi protiv prijetnji i izazova današnjice, kao što su međunarodni terorizam, transnacionalni organizovani kriminal i slično.

„Sa svoje strane, uvjeren sam da Rusija, Kina i SAD, odnosno naši narodi, mogu dati značajan doprinos bezbjednosti i stabilnosti u svijetu. Uslov za to je da sarađuju konstruktivno i partnerski, na osnovu uzajamnog poštovanja, ravnopravnosti i ravnoteže interesa“, poručio je ruski predsjednik.

Pregovori se održavaju u državnoj rezidenciji „Ćilinj Šandžuang“, gdje su dan ranije održani sveobuhvatni pregovori Vladimira Putina i kineskog predsjednika Si Đinpinga.